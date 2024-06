Lubango: Colisão entre comboio do CFM e motorizada mata seis pessoas na Jamba

Um embate entre uma locomotiva do Caminho-de-Ferro de Moçâmedes (CFM), que fazia a manutenção da linha, e uma motorizada com passageiros matou seis pessoas e feriu gravemente outras esta quinta-feira, no município da Jamba, 300 quilómetros a Leste da cidade do Lubango, Huíla.