Lunda Norte: Preso "altamente perigoso" em fuga capturado quando preparava um assalto na via pública

Um recluso de 24 anos, conhecido como "Andeloy", considerado "altamente perigoso", aguardava o julgamento preventivamente, na cadeia de Cacanda, na província da Lunda Norte, por crimes de homicídios, violação sexual, roubo qualificado, e assalto à mão armada com armas de fogo do tipo AKM-47. O assaltante debandou daquela prisão ao escalar as redes em Junho do ano passado e foi recapturado no sábado, 20, por efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) quando se preparava para praticar um assalto na via pública, com uma arma de fogo, no município do Chitato.