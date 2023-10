O Comando Provincial da Lunda-Sul da Polícia Nacional deteve 132 manifestantes que protestavam contra as más condições de vida na província, alegando que estes provocaram a paz pública, na manhã de Domingo, no município de Saurimo.

O grupo era composto por homens, mulheres e várias crianças de ambos os sexos, estes concentraram-se no bairro de Candembe, por volta das 05:30 e fizeram uma caminhada cujo destino era o centro da cidade, no sentido de manifestarem a sua insatisfação com os problemas sociais e económicos que a província tem vivido.

De acordo com o comunicado de imprensa que o gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior na Lunda-Sul divulgou, após os efectivos da polícia se aperceberem da movimentação naquela zona, dirigiram-se ao local para interpelar os munícipes.

Mas os indivíduos não aceitaram parar e surgiram os confrontos com as forças policiais que reagiram igualmente aos ataques, fazendo recurso a gás lacrimogéneo, balas salvas, gás pimenta e bastões de borrachas, refere o comunicado.

Diante desta confusão, que decorreu nas primeiras horas do último Domingo, não houve relatos de mortes nem de feridos, porém 132 manifestantes foram detidos, dos quais 92 homens e 45 mulheres com as idades compreendidas entres os 19 e os 78 anos.