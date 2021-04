O Serviço de Investigação Criminal (SIC) executou dois mandados de detenção na província da Lunda Sul contra dois cidadãos angolanos que estavam foragidos das autoridades por homicídio, ocorrido na província da Lunda Norte, revelou hoje ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

Os implicados foram detidos e apresentados à imprensa no âmbito dos resultados operacionais do SIC-Lunda Sul, que culminaram na apreensão e recuperação de vários bens.

Os homens, de 29 e 34 anos, em conluio com três cidadãos já detidos na Lunda Norte, são suspeitos de homicídios qualificados com recurso a arma de fogo num crime ocorrido em Novembro de 2020, na via pública, durante um assalto à mão armada.

Após a detenção dos acusados, segundo Manuel Halaiwa, os detidos, já em prisão preventiva, foram encaminhados para a cadeia da comarca da Lunda Norte, onde vão aguardar julgamento preventivamente.

"Na sequência das operações realizadas nos bairros Terra-Nova, Sassamba, Verde, Luavur, Luar e Txizainga-I foram detidos 21 cidadãos implicados nos crimes de homicídio simples, roubo qualificado e furto qualificado", disse, salientando que durante as diligências foram emitidos 11 mandados de detenções e esclarecidos 14 crimes, dos quais, dois contra pessoas e 12 contra propriedade.

"Entre os detidos, destaca-se a detenção dos dois elementos perigosos, que estavam foragidos das autoridades por dois homicídios", apontou o responsável ao Novo Jornal, adiantando que um dos quais ocorreu na província da Lunda Norte, "em co-autoria com três comparsas já detidos".

O segundo homicídio, de acordo com o responsável pela comunicação do SIC-geral, aconteceu na cidade de Saurimo no mês de Novembro 2020, durante um assalto à mão armada na via pública.

"No decorrer do assalto à mão armada onde vitimaram a segunda vítima, os meliantes roubaram 65 mil Kwanzas e cinco telemóveis, já recuperados, no bairro Saulimbo, junto às cadeias do Muangueji e Txizainga-II, na via pública, nas imediações da igreja das mulheres", informou.