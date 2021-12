Mãe em prisão preventiva por queimar mãos do filho de cinco anos com água a ferver por pedir comida na vizinhança

Rosa Maria, de 30 anos, foi presa pelos efectivos do Departamento de Ilícitos Penais (DIIP) no município de Talatona, em Luanda, e encontra-se em prisão preventiva, acusada de ter queimado as mãos do filho de cinco anos com "água quente" por pedir comida na vizinha.