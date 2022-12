O Serviço de Investigação Criminal em Malanje (SIC) deteve o director da agricultura do município do Kiwaba-Nzoji, Manuel Martins Bomba Quituxi, por furtar diversos utensílios agrícolas, como catanas, enxadas, latas de sementes e também sacos de fertilizantes do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), com a intenção de os comercializar no mercado da Cangambo (Xauande).

De acordo com o chefe da área de comunicação institucional do SIC- Malanje, inspector Augusto Barros André, em declarações ao Novo Jornal, no domingo, 04, foi possível prender o o director da agricultura do município do Kiwaba-Nzoji devido a uma denúncia anónima feita, que dava conta do desvio destes materiais, que seriam para distribuir pelos camponeses.

Foram igualmente recuperadas 50 catanas, 80 enxadas, dez latas de sementes e três sacos de fertilizantes, que em breve serão distribuídos pelos camponeses do município do Kiwaba-Nzoji.

O director da agricultura do município do Kiwaba-Nzoji foi encaminhado para o Ministério Publico, acusado do crime de peculato de uso.