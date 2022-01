Pesam sobre o acusado os crimes de furto, associação criminosa e falsificação de documentos, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Malanje, Augusto Barros.

A investigação foi iniciada, segundo Augusto Barros, depois de várias denúncias de cidadãos que alegavam registar anomalias nas contas bancárias domiciliadas no BCI, o que motivou uma investigação do SIC e culminou com a detenção do gerente, um cidadão de 38 anos, por via de um mandado de detenção orientado pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje.

"Ele (detido) transferiu avultadas somas de dinheiro das contas de clientes do BCI", apontou, salientando que as operações dificilmente eram detectadas porque o implicado utilizava "um esquema elevado de inteligência".

O responsável pela comunicação do SIC-Malanje fez saber ainda que os desvios avultados lesaram alguns clientes e que o Departamento de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais (DCCFF) do SIC-Malanje vai continuar a trabalhar nas investigações para apurar todos os factos.