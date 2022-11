De acordo com chefe da comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, Augusto Barros André, o crime ocorreu este fim-de-semana, no município de Kalandula, depois da vítima se ter dirigido à residência do vizinho para lhe pedir brasas de fogo para acender a sua fogueira.

Após ter aceitado o pedido da vizinha, o homem foi até ao seu quarto, muniu-se de um martelo, e desferiu vários golpes na região craniana da mulher, causando-lhe morte imediata. O porta-voz do SIC em Malanje explica ainda que o indivíduo disse estar "aborrecido" com a mulher, alegando que esta esperava sempre que ele acendesse o seu fogo para depois pedir algumas brasas.

Irritado com a situação, na noite de sábado, o homem decidiu acabar com a vida da vizinha, e, após consumar o acto, fugiu, deixando-a estendida no interior da sua residência.

O comando municipal de Kalandula, depois de ter tomado conhecimento do crime, desencadeou uma investigação no local que culminou com a detenção do implicado.

O homem agora detido será presente ao Ministério Público.