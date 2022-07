Um estudante, de 24 anos, do Instituto Superior Politécnico Cardeal do Nascimento (ISPCAN), detido no fim-de-semana pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por crime de falsificação de comprovativos de pagamento de propinas, vai ficar a aguardar em prisão preventiva.

O suspeito, aluno do 4º ano, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial ao início da manhã desta terça-feira, 19, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje, "após o acusado confessar o crime praticado durante os quatro anos de frequência da instituição", avançou ao Novo Jornal o inspector-chefe Augusto Barros, chefe de comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Malanje.

De acordo com o responsável, "a detenção do acusado ocorreu depois de uma denúncia sobre a existência de comprovativos falsos de pagamento de propinas e recibos de ATM no Instituto Superior Politécnico Cardeal do Nascimento".

"Em depoimento, o implicado confessou o crime, alegando dificuldade financeiras que o obrigaram a recorrer a fraude, porque não quis deixar de estudar", referiu Augusto Barros.