O Jubileu de Platina da Rainha Isabel foi o facto que marcou o mundo nas últimas semanas. Em 70 anos de reinado, a Rainha de Inglaterra cumpriu 21 mil compromissos públicos, desde visitas a condecorações ou inaugurações. Visitou mais de 100 países, incluindo 22 vezes o Canadá (mais do que qualquer outro país). Em 1986, Isabel II tornou-se Rainha britânica a visitar a China. Em 1991, foi a primeira monarca britânica a discursar no Congresso dos EUA. Recebeu 112 visitas de Estado ao Reino Unido. Conheceu todos os 14 Presidentes dos Estados Unidos da América, que exerceram durante o reinado (à excepção de Lyndon Johnson que governou EUA de 1963-1969). Trabalhou com 14 primeiros-ministros do Reino Unido (Winston Churchill foi o primeiro) e promulgou cerca de quatro mil leis. Durante o seu reinado, conheceu sete Papas (Pio XIII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I , João Paulo II, Bento XVI e Francisco). Só não se encontrou com João Paulo I, que morreu pouco tempo depois de ser eleito), e quatro desses Papas visitaram, oficialmente, o Reino Unido: Papa João XXIII (1961), Papa João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Papa Bento XVI (2010) e Papa Francisco (2014).