Populares dizem que situação das ravinas se arrasta há mais de três anos e é do domínio do Governo Provincial. Este órgão, por sua vez, sem precisar datas, garante que o Governo está a mobilizar equipamentos para ver se a curto prazo consiga-se estancar as ravinas. Província de Malanje tem catalogada mais de 150 ravinas.

A ligação rodoviária entre a cidade de Malanje e os municípios de Marimba, Massango e Quirima poderá estar cortada, nos próximos dias, devido ao aumento e profundidade das ravinas, enquanto bairros periféricos são consumidos pelos escavamentos, obrigando os moradores a mudarem para zonas mais seguras.

Segundo o director do Gabinete Provincial de Infra-estruturas e Serviços Técnicos, Jorge Manuel, Malanje tem catalogadas 156 ravinas espalhadas pelos 14 municípios, algumas das quais com profundidade superior a 100 metros e mais de um quilómetro de extensão.

Residências, campos agrícolas e sistemas de fornecimento de água e de electricidade não são poupados.

Na Catepa, o sistema de água do rio Kuíje, que abastece a cidade, está na eminência de desaparecer, se o processo de estancamento não for célere.

O director provincial das Infra-estruturas, Jorge Manuel, acredita que a ravina poderá ser suprimida nos próximos tempos, sublinhando que já estiveram na província três empresas para fazer o levantamento. "Estamos à espera, pois apesar de ser uma acção emergencial carece de uma aprovação do titular do Poder Executivo, João Lourenço.

