O Serviço de Investigação Criminal em Malanje deteve no município de Cacuso, cinco indivíduos, com idades compreendidas entre 28 a 33 anos, por suspeita de terem furtado dois contentores de 20 pés, que comercializaram cada por 100.000 kwanzas, no interior do terminal ferroviário do Lombe.

O Chefe da área de Comunicação Institucional e Imprensa da SIC-Malanje Inspector-Chefe Augusto Barros André, conta que o facto sucedeu este fim-de-semana, no porto-seco da comuna do Lombe, quando os seguranças do terminal ferroviário "foram" solicitados por um comerciante no sentido de adquirir contentores para a realização das suas actividades.

O pedido, segundo as autoridades, foi aceite e as partes acordaram no preço de 100.000kz por cada contentor.

O comerciante, ainda segundo o relato dos investigadores, comprou os dois contentores aos indivíduos após terem fechado o negócio, na calada da noite, com ajuda de um camião, furtaram estes bens.

Devido às diligências efectuadas pelos efectivos do SIC em Malanje, foi possível recuperar os contentores furtados e foi apreendido o camião usado no cometimento dos crimes.

Os presumíveis autores do crime estão detidos.