Mais de nove mil pessoas morreram de malária entre Janeiro e Agosto deste ano. No período em referência, as autoridades sanitárias registaram pelo menos seis milhões de casos em todo o País. A informação foi prestada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que, comparando os registos actuais com os do mesmo período do ano passado, deu conta de um aumento significativo de casos.

Por exemplo, em 2020, até Agosto, as autoridades tinham registado pelo menos cinco milhões de casos em todo o País, que resultaram em 8.100 óbitos, ao passo que, entre Janeiro e Agosto deste ano, os números da malária revelam aumento de um milhão, no que diz respeito a casos e 900 em relação a óbitos.

Os seis milhões de casos já registados em 2021 dão numa média mensal de 750 mil ocorrências, sendo que, em termos de falecimento, a média por mês está acima de 1.100 mortos. O aumento é justificado por Franco Mufinda com o registo de alguns surtos da doença nas províncias de Benguela, Huambo, Malanje e Kwanza-Sul.

