Semanário Novo Jornal

MED «aperta» escolas de Saúde, Ordem dos Enfermeiros diz que mais da metade são «ilegais»

Ministério da Educação avisa que, após término do «pente fino» aos colégios de Saúde em Luanda, mesmo os órgãos que funcionam de forma legal, se não reunirem as condições recomendadas [laboratórios, equipamentos técnicos e professores capacitados], não terão as licenças renovadas.