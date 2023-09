Segundo o mapa de atribuição da quota para o concurso público de ingresso de professores consultado pelo Novo Jornal, a Huíla, com 1195 lugares disponíveis, é a província com mais vagas. Segue-se Benguela, com 1066.

Na província de Luanda, o Governo disponibilizou 855 vagas, enquanto que na do Bengo estão 125 lugares por preencher.

A realização deste concurso público de ingresso externo no regime especial do sector da educação resulta do fundo salarial gerado no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), segundo o decreto publicado esta semana.