A revista Forbes Angola vai dar lugar à Forbes África Lusófona, passando a abordar essencialmente questões dos países de língua oficial portuguesa no continente, depois de a licença de uso do título, que pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos, ter sido adquirido à revista norte-americana.

Num comunicado emitido pelo Emerald Group, com sede no Dubai, que adquiriu os direitos do título, onde está ainda incluída a Forbes Portugal através da Emerald Europe, a sua subsidiária europeia.

Com este movimento, o grupo com sede nos Emirados Árabes Unidos, passa a deter os direitos da Forbes, uma das mais prestigiadas revista de carácter económico em todo o mundo, em países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, que até aqui pertenciam à ZAP, de Isabel dos Santos, tendo esta pedido para que o contrato fosse extinto antes do prazo previsto.

O objectivo desta aquisição de direitos pelo grupo do Médio Oriente é "reforçar a dinâmica digital, site e social media, de modo a ter um maior alcance no seu compromisso de projectar e promover o que de melhor se faz no mundo empresarial lusófono".

Com sede no Dubai International Financial Center, o Emerald Group é uma holding de investimento propriedade exclusiva do empresário N"Gunu Tiny.