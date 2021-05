Dinheiro para a compra de medicamentos e formação de técnicos começa a ser gasto em Julho. Cinco crianças morrem diariamente numa unidade com mais do dobro da capacidade. Execução do financiamento em fase de drama é desafio assumido pela agência da ONU.

Com a pediatria do seu maior hospital em situação crítica, conforme explicam a média de cinco mortes por dia e a divisão de camas, até em casos de patologias diferentes, a província de Benguela vê aprovados, no âmbito de uma linha de crédito do Fundo Global (FG), 82 milhões USD para combater três doenças, uma delas - malária - responsável pela enchente na unidade sanitária em referência.

A «boa nova», também para o Kwanza-Sul, outra província beneficiária, foi transmitida ao governador provincial, Luís Nunes, na terça-feira, 25, um mês antes do início da operacionalização do montante, que servirá para capacitar técnicos e fortalecer a logística em termos de medicamentes e equipamentos para diagnóstico e tratamento das doenças.

As outras patologias inseridas neste pacote são a tuberculose e o HIV/SIDA, que mata diariamente 48 pessoas, segundo a ANASO, que estima em 350 mil os angolanos infectados.

De volta à pediatria do Hospital Geral de Benguela (HGB), o gestor de projectos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) nesta província, Inocêncio José, assume que a implementação da iniciativa nas circunstâncias actuais é um grande desafio para a agência.

Das autoridades governamentais, refere Inocêncio, a entidade gestora do financiamento espera que sejam criadas condições para um fácil acesso às infra-estruturas de saúde.

