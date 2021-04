O Ministério das Finanças (MinFin), através do Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ), validou as cinco candidaturas ao concurso internacional para a concessão exclusiva de exploração de jogos sociais, que agora passou à segunda fase, em que os candidatos deverão submeter as propostas técnicas e financeiras.

Os candidatos têm origens tão diferentes como Portugal, Áustria, Reino Unido, India e Coreia do Sul.

Participaram neste concurso internacional a Top Jogos, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portugal; a Dipanda Jogos, da Scientific Games International, da Áustria; a Primeira Aposta-Comércio e Serviços, da Editec, do Reino Unido; a Livebet Games- Exploração De Jogos Sociais, da Skilrock Technologies Private Limited, da India; e a Angolott, da Ktoto, Coreia do Sul.

Na fase que teve agora início, os candidatos, que foram todos qualificados, dispõem de "tempo razoável" para submeter as propostas técnicas e financeiras, que serão alvo de análise e apreciação por parte da comissão de avaliação, tendo em consideração os critérios de adjudicação estabelecidos no caderno de encargos e no programa do concurso, informa o MinFin no seu portal oficial.

Segundo o comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças no seu site oficial, as receitas geradas pela exploração dos jogos sociais em Angola "servirão para o financiamento de políticas sociais públicas, projectos comunitários, investimentos na conservação de locais históricos, entre outros".

Esta é a segunda fase do Concurso Limitado por Previa Qualificação para a Atribuição da Concessão Exclusiva para a Exploração dos Jogos Sociais (Lotaria, Lotaria Instantânea, Totoloto, Totobola, e Angomilhões). A fase de candidaturas decorreu de 28 de Setembro de 2020 a 30 de Janeiro de 2021, tendo os candidatos submetido as suas candidaturas através da plataforma electrónica do Serviço Nacional de Contratação Pública.