O ministro do Interior mandou abrir um inquérito para averiguar as causas do duplo homicídio e posterior suicídio do homicida que ocorreu no interior das suas instalações envolvendo três agentes da Polícia Nacional (PN).

Laborinho Lúcio, segundo uma nota do MININT, decidiu ainda criar uma equipa com a missão de prestar auxílio às famílias dos elementos envolvidos nesta tragédia que marcou a passagem de ano em Luanda.

Laborinho Lúcio convocou uma reunião alargada com as chefias policiais para fazer o balanço da operação que envolveu o Natal e Ano Novo e procurar encontrar um antidoto eficaz para este tipo de situações.

No dia 01, perto das 06:00, como o Novo Jornal noticiou, um efectivo da Polícia Nacional disparou mortalmente contra dois colegas e suicidou-se de seguida.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, comissário Valdemar José, citado pelo JA, o duplo homicídio foi protagonizado por um agente da Polícia Nacional que, depois de disparar contra os dois colegas, acabou por se suicidar e esse desentendimento ocorreu quando um dos agentes encontrou a sua pistola na posse do outro.

No dia da tragédia, um comunicado do Ministério do Interior (MININT) dava então conta de que o incidente aconteceu por volta das 06:00, na rua Major Kanhangulo, na baixa de Luanda, após desentendimento entre três colegas que fizeram serviço de guarnição durante a passagem de ano.

O polícia disparou contra os dois colegas, alvejando ainda um transeunte nos membros superiores que deu entrada no Hospital Josina Machel.

Um dos agentes morreu no local e outro no Hospital Maria Pia, após ter sido socorrido.

Segundo o documento, imediatamente foi accionado o Serviço de Investigação Criminal (SIC) para efectuar a remoção dos cadáveres, assim como proceder à abertura do processo de investigação visando o esclarecimento dos factos.