O Ministério dos Transportes abriu um concurso público para preencher 43 vagas no seu quadro do pessoal.

Segundo o despacho publicado a 24 de Maio, o Ministério dos Transportes disponibiliza 25 lugares para a categoria de técnico superior de 2ª classe, nas especialidades de engenharia, economia, direito, administração pública, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, auditoria, contabilidade.

Disponibiliza igualmente dez lugares para a categoria de técnico de 3ª classe, para as especialidades de engenharia, economia, direito, administração pública, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, auditoria, contabilidade e afins; e oito lugares para a categoria de técnico médio de 3ª classe, para as especialidades de ciências económicas e jurídicas, gestão, informática e afins.

A candidatura ao concurso é feita através de um requerimento dirigido ao ministro dos Transportes, no prazo de 20 dias úteis, a contar da data da publicação do despacho, acompanhado pelos seguintes documentos: fotocópias do Bilhete de Identidade, do certificado de habilitações literárias; da declaração de reconhecimento de estudos para os candidatos que concorram para as categorias da carreira técnica superior, e da carta de condução.

É também necessária a apresentação de atestado médico (pode ser apresentado até 45 dias úteis após a publicação da lista dos resultados finais) ou relatório médico, atestando o tipo e o grau ou nível de incapacidade do candidato com deficiência, de acordo com a tabela nacional de incapacidades.

As candidaturas devem ser endereçadas ao Portal dos Serviços Electrónicos do Governo de Angola (www.sepe.gov. ao.) e as listas de candidatos, bem como a dos resultados das diferentes fases do concurso serão fixadas no mesmo portal e no jornal de maior circulação.

O local de trabalho dos candidatos admitidos será no Ministério dos Transportes, na Avenida 4 de Fevereiro, 42, Luanda.

O concurso é valido por um período de 12 meses, contados a partir da data da publicação da lista de classificação final.