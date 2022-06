Ministério do Ensino Superior tem sobre a mesa graves denúncias de irregularidades em pleitos de cinco universidades públicas. Material «subiu» para esfera governamental após fracasso nas comissões locais de eleições. Sindicato dos Professores exige da ministra Maria do Rosário Sambo «rapidez e firmeza» na decisão, mas fonte do NJ adianta que dossiê voltará à base.

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) recebeu, esta semana, para efeito de averiguação e impugnação, denúncias e reclamações resultantes do processo eleitoral de cinco instituições públicas, designadamente Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda, Escola Superior Pedagógica do Kwanza-Norte, Universidade José Eduardo dos Santos (no Huambo), Universidade Rainha Njinga a Mbandi (Malanje) e Universidade 11 de Novembro (Cabinda).

O dossiê "subiu" para o gabinete da ministra Maria do Rosário Sambo pelas "mãos" do Sindicato dos Professores do Ensino Superior (SINPES), organismo a que o próprio Governo, em memorando assinado a 29 de Março, confere o estatuto de "observador do processo eleitoral nas instituições públicas de ensino superior, cabendo-lhe apresentar ao MESCTI as irregularidades detectadas".

É com base naquele "pacto" de Março que, na última segunda-feira, 6, o SINPES endereçou ao ministério de tutela um "calhamaço" de cerca de 50 páginas, nas quais anexa as alegadas irregularidades com que fundamenta o pedido de averiguação dos processos. No topo das queixas, despontam as reclamações sobre os processos relacionados com a constituição dos conselhos-gerais e das comissões eleitorais, assim como referentes à qualidade e modalidade de selecção do pessoal habilitado a exercer o direito de voto.

