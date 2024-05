O Ministério da Saúde (MINSA), através da sua direcção de Recursos Humanos (RH), seleccionou recentemente 5.511 concorrentes que não foram admitidos no concurso público realizado em 2022, por escassez de vagas, para preencherem as vagas que agora estão disponíveis nas unidades sanitárias das províncias de Luanda, Bengo, Moxico, Huambo, Cunene, assim como do Kwanza-Norte e Sul, soube o Novo Jornal.

O MINSA autoriza igualmente a contratação, por um período de dois anos, de 202 médicos de clínica geral, 68 novos médicos especialistas e 26 assistentes sociais.

Estes profissionais vão reduzir a escassez de técnicos nos hospitais gerais do Bengo, Viana, em Luanda, Kwanza-Norte e Sul, e também nos hospitais municipais do Cunene, Huambo e Moxico, estes últimos a serem inaugurados.

Segundo o MINSA, a selecção dos candidatos obedeceu ao critério das notas mais altas no concurso público realizado no ano de 2022.

Os candidatos seleccionados deverão encontrar os seus nomes publicados no portal do Ministério da Saúde, em www.ingresso-minsa.ao, e desde esta segunda-feira, 13, até ao próximo dia 24, devem proceder a entregas dos documentos nos locais indicados pela organização.

O Novo Jornal sabe que após ao fim do prazo da entrega da documentação, estes candidatos serão submetidos a exames práticos de avaliação.

Baptista Monteiro, director do RH do Ministério da Saúde, disse que as condições estão criadas para a recepção dos documentos.

Em Luanda, a entrega da documentação está a ser feita na Escola de Formação de Técnicos de Saúde (ex- IMES), no Bengo, no Hospital Geral, e nas províncias do Moxico, Huambo, Cunene, assim como do Kwanza-Norte e Sul, nas direcções provinciais de saúde.