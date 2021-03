Uma ambulância de transporte de doentes despistou-se, na manhã desta quarta-feira,31, no viaduto do Distrito do Prenda, Maianga, em Luanda, tendo embatido contra um autocarro da Macon, provocando à morte do motorista da ambulância, informou ao Novo Jornal fonte policial.

Segundo apurou o Novo Jornal, ambulância estava a caminho do Hospital Pediátrico de Luanda, David Bernardino, para recolher um paciente que tinha guia de evacuação para outra unidade hospitalar.

Fonte da PN adiantou que a vítima, de cerca de 50 anos, é a única vítima mortal do acidente ocorrido cerca das 08:00 no viaduto do Distrito do Prenda, em Luanda, adjacente ao Hospital do Prenda, e que provocou a destruição da ambulância, como se pode ver na fotografia.

O alerta foi dado às 09:38 e o excesso de velocidade poderá estar na origem do aparatoso acidente.

Uma equipa de bombeiros, com quatro veículos, e o Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSR) afecta ao Comando Distrital da Maianga da Polícia Nacional (PN), estiveram no local, no sentido de repor a circulação rodoviária e limpar a via.