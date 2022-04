Oito mulheres da cultura "mumuíla", trajadas com samakakas e missangas das terras da Huíla, pertencentes ao grupo folclórico Vindjomba, e que pretendiam almoçar na praça da alimentação no Belas Shopping, afirmam ter sido vítimas de discriminação por elementos da segurança, a mando da direcção, soube o Novo Jornal junto do grupo. Em comunicado enviado ao final da tarde, a direcção do Belas Shopping nega a acusação: "O que aconteceu foi que a equipa de vigilantes solicitou que o grupo mudasse para duas mesas separadas, mas próximas". As mulheres "continuaram na praça da alimentação e a passear tranquilamente pelo shopping", lê-se ainda na nota em que a direcção do centro comercial garante que "respeita e continuará apoiar a cultura nacional".

Nádia Camate, a directora artística do grupo folclórico Vindjomba, explicou ao Novo Jornal que para além da discriminação, as mulheres se sentiram humilhadas.

Segundo a directora artística, tudo começou quando ela quis agradar às mulheres do grupo folclórico, depois de participarem numa actividade na passada segunda-feira, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional.

"Como elas gostam muito de frango, convidei-as para almoçar na praça da alimentação do Belas Shopping para comerem o tão desejado frango. Estávamos todas de máscara e cumprimos as regras de biossegurança. Elas estavam vestidas com panos tradicionais como lhes é característico", disse.

"Ficámos de pé por alguns minutos, prosseguiu a directora, à procura de uma mesa maior, quando de repente apareceram os seguranças e um supervisor a perguntar o que estávamos aí a fazer", contou a directora artística do Vindjomba.

"Eu disse que viemos almoçar e eles ficaram espantados e questionaram se nos sentaríamos todas juntas ao que respondi positivamente, disseram que não podíamos e foi assim que nos sentámos em mesas separadas, respeitando a política do shopping", continuou Nádia Camate, acrescentando que "os seguranças, em grande número, insurgiram-se contras as mulheres, numa das mesas, dizendo que não podiam colocar os seus pertences por cima da mesa, mas sim no chão".

"Expliquei que os pertences delas (as Kimbalas) são de alto valor cultural e que não deviam ser colocadas no chão, porque elas comem neles. Mas os seguranças insistiram a dizer que a direcção do shopping não queria tais utensílios em cima da mesa", contou, expondo que pediu a presença da direcção do shopping para ver esclarecida a situação, "visto que os utensílios são de elevado valor cultural para as mulheres da tradição mumuíla e porque não causam danos às mesas".

"Havia outras pessoas com pastas, telemóveis por cima da mesa e não eram obrigadas a tirar os objectos. Ficámos em pé largos minutos a decidir se devíamos ir embora ou se continuávamos a receber da parte da direcção tamanha discriminação e humilhação", disse.

Nádia Camate explicou que o grupo Vindjomba apresentou esta terça-feira, 06, uma nota de repúdio à direcção do Belas Shopping que até agora não mereceu resposta.

A situação já é, no entanto, do domínio do Ministério da Cultura Turismo e Ambiente. Uma fonte do ministério disse esta quarta-feira, ao Novo Jornal, que foi com preocupação que tomou conhecimento do sucedido e que a seguir enviou para o centro comercial uma equipa da direcção nacional da cultura para aferir os reais motivos.

"Estamos a dirigir-nos para lá agora mesmo. Foi com preocupação que tomámos conhecimento e a ser verdade é grave e reprovável", disse a fonte, assegurando que o Ministério da Cultura Turismo e Ambiente vai, após ouvir a versão do centro, marcar posição.

O Belas Shopping, foi o primeiro shopping de Angola e é um dos principais pontos de referência do município do Talatona.