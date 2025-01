No Namibe, dois funcionários de uma empresa prestadora de serviços à Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) foram detidos, acusados de roubarem grandes quantidades de cabos eléctricos destinados ao serviço público para depois venderem no mercado informal em Luanda.

Para além dos trabalhadores da empresa Sr-Link Serviços, segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Namibe, também foi detido em Moçâmedes o receptor, responsável por armazenar o material roubado que depois seguia para o mercado informal da mamã Gorda, em Viana, Luanda.

Devido à falta de transporte para carregar os cabos, a quadrilha solicitou ajuda a um motorista de uma outra empresa, a Noble Grupo, para transportar os cabos, camuflados debaixo dos vários artigos alimentares e de limpeza, para Luanda.

Este aceitou entrar no esquema em troca de dinheiro, mas acabou igualmente detido e sem dinheiro, esclareceu o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Namibe, José Lolina.

Depois de o motorista ter aceitado o serviço, os homens deslocaram ao local onde estava a mercadoria, porém, quando menos esperavam, foram surpreendidos a carregar o camião pelos efectivos do SIC, graças a uma denúncia anónima.

O grupo guardava o material no quintal do receptor no bairro 5 de Abril, e este, como é vendedor do mercado informal local, e também para despistar as autoridades policiais, dissimulou os cabos em sacos de ráfia como se fossem os artigos que comercializa na sua bancada.

Após serem detidos, os quatro cidadãos nacionais, com idades entre os 33 e os 44 anos, vão ser presentes ao juiz de garantias.