Sem apresentar mais dados sobre a identidade do pastor angolano, a imprensa namibiana avança apenas que este tinha estado com o colega de profissão a fazer compras e no regresso ao local de trabalho desentenderam-se e teve inicio uma luta com recurso a cajados.

No meio da refrega, o pastor angolano terá desferido um golpe na cabeça do seu colega namibiano provocando-lhe ferimentos graves.

Conduzido ao hospital local, na localidade de Onamatanga, ali obteve os primeiros socorros e depois foi levado de urgência para uma unidade hospitalar de maior dimensão em Oshakaty, onde acabaria por sucumbir aos ferimentos.

Ouvido no Tribunal, o pastor angolano aguarda a conclusão do processo em prisão preventiva.