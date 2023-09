Angola terá, para início de conversa, 50 escolas rurais, com lições de empreendedorismo e literacia financeira dirigidas a mulheres, a franja eleita pelo Governo para o que se espera vir a ser "revolução na transformação de produtos do campo". Com apoio técnico do Fundo da ONU para a Agricultura e Alimentação, Luanda e Benguela recebem experiências que podem "inundar" o País de bens alimentares vistos apenas nas contas da importação. Comovido, presidente de associação empresarial oferece pintos para ver a pecuária crescer ao lado da produção agrícola.

Quando, há duas semanas, a activista moçambicana Graça Machel manifestou o desejo de ver Angola na rede africana de mulheres empreendedoras no ramo agro-industrial, numa dissertação em que expressou preocupação face ao "alto nível de pobreza" no País, poucos estariam por dentro da realidade na Escola Rural de Agro-Processamento do Asseque, um bairro situado nas imediações do vale agrícola do Cavaco, em Benguela, da qual "desertaram" quase 150 senhoras.

Nada que comprometesse o arranque do processo produtivo, até porque o empreendimento foi inaugurado sete dias depois do repto da activista dos direitos humanos, mas o fenómeno, em função dos vários comentários, deve servir de reflexão, sendo ponto assente que a mulher tem uma palavra a dizer na caminhada em direcção à segurança alimentar.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/