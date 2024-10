A província de Cabinda vai ser a primeira a receber voos internos com saída do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) a partir de 10 de Novembro, anunciou hoje a companhia nacional TAAG.

Em comunicado, a TAAG anuncia o arranque gradual das suas operações no AIAAN com voos para Cabinda, começando nesse dia a "descolar" do Aeroporto 4 de Fevereiro, como, de resto, já estava anunciado.

"A escolha de Cabinda como a primeira rota a ser transferida assenta no facto de este ser o destino doméstico com maior volume de tráfego de passageiros e de carga, com voos nos períodos da manhã, de tarde e à noite, o que vai permitir activar de forma permanente as diferentes equipas e sistemas operacionais do AIAAN", avança a nota da TAAG.

A partir de 10 de Novembro, a TAAG vai disponibilizar quatro frequências diárias para Cabinda, com partidas e chegadas exclusivamente do AIAAN, em voos operados com os Dash 8-Q400, com capacidade para 74 passageiros.

E durante o mês de Dezembro, serão iniciadas as rotas de Dundo, de Saurimo, do Luena e do Soyo e, de forma progressiva, no primeiro trimestre de 2025, será concluída a transferência das demais ligações domésticas e internacionais.

No que diz respeito ao acesso ao AIAAN a partir de Luanda, vai ser assegurado pelo Caminho de Ferro de Luanda (CFL), pela empresa Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) bem como, através da utilização de viaturas próprias ou de serviços de shuttle privados e de táxi personalizados.

Para facilitar esta operação, "a TAAG tem em curso uma estratégia de comunicação multicanal, que inclui o serviço de call center, sms, e-mailing, website, plataformas digitais, rede de agências parceiras e as lojas próprias".