Novo Plano Curricular do ensino primário entra em vigor no próximo ano lectivo, enquanto que o do ensino secundário aguarda adequação do documento à realidade social. SINPROF defende que actualização deve ser feita a cada cinco anos.

O Ministério da Educação (MED) prevê para o próximo ano lectivo 2023/2024 introduzir o novo Plano Curricular revisto do ensino primário. Numa primeira fase, o plano inclui duas disciplinas, uma de Língua Nacional e outra estrangeira, nas 5.ª e 6.ª classes, revelou ao Novo Jornal uma fonte do MED. Sem avançar muitos detalhes, a fonte explica que no novo plano as disciplinas de Geografia e História deixarão de existir como tal e os seus conteúdos serão aglutinados e ministrados dentro da cadeira de Ciências da Natureza, dando a esta disciplina o carácter transversal.

Sobre o assunto, o Director Nacional do Ensino Secundário, Orlando Lundoloque, sem pormenorizar, esclarece a este semanário que a alteração dos planos tem como finalidade "adequar a formação à dinâmica do mundo e ao actual contexto socioeconómico do País". Já para o ensino secundário, também sem avançar datas da conclusão e entrada em vigor dos novos planos curriculares do ensino secundário, Orlando Lundoloque assegura que o ministério já começou a trabalhar na alteração e actualização dos cursos dos liceus.

O responsável reconhece que o ensino secundário está na "contramão" da actual realidade socioeconómica e entende que "chegou a hora" de actualizar os currículos dos liceus para que estes desenvolvam competências "técnico-profissionais" nos alunos.

"Este nível surgiu num determinado contexto, era numa altura em que o País estava desprovido de quadros e havia fuga de cérebros, por isso, era necessário criarem-se condições para que rapidamente pudéssemos ter aqueles que iriam assegurar o funcionamento da nossa economia", explicou Orlando Lundoloque na abertura do 1.º Encontro Provincial do Ensino Secundário, em Luanda.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/