Uma equipa da redacção do Novo Jornal, composta por oito profissionais, encontra-se desde a noite deste sábado, dia 08, em Benguela para uma radiografia jornalística àquela província do litoral do País.

Saída de Luanda, a equipa é liderada pelo director do semanário generalista, Armindo Laureano, e integra seis jornalistas, um fotógrafo e um motorista. O correspondente do Novo Jornal em Benguela, o jornalista João Marcos, reforça igualmente o grupo.

O objectivo, segundo a direcção do jornal, é aproveitar os festejos dos 404 anos da Cidade de Benguela para a produção de notícias, reportagens e entrevistas sobre os vários sectores da vida política, social, económica, cultural e desportiva da província.

"Este programa responde à política de "desluandização" do jornal, daí que parte da redacção do Novo Jornal esteja cá, a fim de fazer o levantamento de uma série de informações que, depois de serem jornalisticamente tratadas, constarão em duas edições do suplemento Especial Benguela, que virá adstrito ao jornal, e cuja primeira edição vai às bancas já na próxima sexta-feira, dia 14", informa o jornalista Armindo Laureano.

O director do Novo Jornal observa que, além do retrato das peças no suplemento, o grupo de jornalistas irá produzir diariamente matérias que serão publicadas no site do jornal novojornal.co.ao.