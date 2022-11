Construções ilegais e vendas desordenadas nos municípios de Luanda obstruem passeios e obrigam peões a circular nas faixas de rodagem sob risco de atropelamento.

De há um tempo a esta parte, são vistas transgressões em quase toda a parte dos municípios e distritos da capital do País e aos "olhos" de quem tem a missão de fiscalizar os actos praticados pelos cidadãos. Pessoas singulares e empresas ocupam passeios e pedonais para actividades comerciais diversas, de modo desordenado (pequenas praças em locais não autorizados), empurrando os transeuntes para as faixas de rodagem.

Por exemplo, na Rua do MAT, zona onde está localizado o Complexo Ministerial "Clássico do Talatona", é visível o desfile sem precedente de diferentes infra-estruturas comerciais construídas sobre o passeio. As lanchonetes, os restaurantes, as farmácias, os bares, a estação de serviços e as lojas são os mais notáveis obstáculos dos peões que têm as bermas das faixas de rodagem como escapatória para a circulação, numa extensão de quase 500 metros, disputando, assim, o espaço com os carros.

Face à gravidade da transgressão, e sendo o passeio espaço previsto no Código de Estrada para peões, técnicos da Administração Municipal do Talatona, apurou este semanário, escreveram, no dia 5 de Outubro, nas paredes dos imóveis dizeres que indicam demolição das partes dos estabelecimentos comerciais que engoliram o passeio. Em virtude da medida, o Novo Jornal ouviu os moradores e os proprietários de empreendimentos que afirmam ter sido notificados e convocados pela administração para uma reunião, na qual lhes serão explícitas as irregularidades que poderão culminar com a demolição.

