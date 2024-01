Operação "Okuliandja", no terreno durante toda a quadra festiva, registou mais de 2.000 crimes e levou à detenção de 1.500 pessoas

A Polícia Nacional de Angola (PNA) pôs no terreno Operação "Okuliandja" para garantir a segurança no País durante a quadra festiva. Em relatório de balanço, a PN esclarece que entre 20 de Dezembro de 2023 e 02 de Janeiro de 2024 foram desenvolvidas 113.990 acções, mais 13.824 em relação ao mesmo período do ano anterior e registados 2.060 crimes, menos 404 em relação a igual período do ano anterior, culminando com a detenção de 1.500 cidadãos, entre os quais um salegado 1º sargento das Forças Armadas Angolanas e dois vigilantes de segurança privada, por crimes de homicídio, ofensa à integridade física e extravio de bens militares nas províncias de Luanda e da Lunda-Norte.