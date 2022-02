A Otchiva, projecto que se tem dedicado à protecção de mangais (berçário de várias espécies marinhas), recolheu, no presente mês, na cidade de Lobito, mais de 20 camiões basculantes contendo entulhos e lixo, acção que permitiu devolver o habitat das mais importantes e emblemáticas aves que simbolizam a cidade portuária de Benguela, os flamingos.

Ao Novo Jornal, a coordenadora do projecto ambiental Otchiva, Fernanda Renée, denuncia que as zonas húmidas da cidade do Lobito continuam a ser vítimas dos depósitos de lixo e outros resíduos provenientes das diversas obras de construção de empreendimentos, como hotéis e casas, cujo impacto tem sido "devastador" para as várias espécies que habitam nestes locais. Renée diz tratar-se de "uma ofensa grave" contra os flamingos, por serem considerados o símbolo da cidade, bem como para os mangais, que, aliás, já constam das agendas do Presidente e do vice-Presidente da República.

"Lobito é, também, conhecida como a terra dos flamingos, e é triste para todos os voluntários que se doaram para essa causa ver o que se passava. Por isso, fizemos uma denúncia pública, na qual o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente se sensibilizou com o apelo e pediu ao Governo da Província de Benguela para repor a legalidade, por aquele local ser o habitat dos flamingos", explicou a engenheira Fernanda Renée.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)