Pagar teste pós-desembarque gera críticas dos passageiros que aterram em Luanda- Demoras desnecessárias e trocos por fazer são algumas das falhas apontadas

No dia em que passou a ser obrigatório pagar 11.278,18 kwanzas ou o equivalente em divisas pelo teste de covid-19 por parte de todos os viajantes que desembarcarem no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Novo Jornal esteve no terminal das chegadas e falou com vários passageiros que criticaram as medidas que entraram esta quarta-feira em vigor. Há ainda quem se queixe de pagar e não receber troco, sobretudo se o pagamento for em euros, e houve até passageiros que aproveitaram para denunciar que o certificado de vacinas nacional não é válido fora de Angola. A demora é outro dos problemas.