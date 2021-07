Na Avenida Ho Chi Minh, que liga o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro ao Largo da Independência, ex- 1.º de Maio, brotaram, do dia para a noite, dezenas de palmeiras. O cenário mudou por completo a imagem da zona para surpresa de muitos cidadãos que desconfiam que a mudança serve apenas para impressionar os participantes da XIII cimeira de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que a capital acolhe este sábado.

Na zona baixa e arredores da cidade capital a iluminação pública, que há muito se encontrava desligada, voltou subitamente a acender, para alegria de muitos e surpresa de outros.

Na Avenida Ho Chi Minh foram colocadas dezenas de palmeiras no princípio da noite de quinta-feira, 15, para dar uma imagem mais cuidada à cidade, algo que não se verificava antes da cimeira, o que provocou a suspeita de muitos cidadãos.

Ao Novo Jornal, que esteve no local, várias pessoas disseram que o Governo da Província de Luanda (GPL) quer impressionar os participantes da cimeira.

Na estrada da Samba, que liga o Futungo de Belas e o Talatona, por exemplo, a iluminação pública foi reposta em toda a sua extensão, esta semana, coisa que não aconteceu durante mais de um ano.

Cenário idêntico verifica-se na zona baixa da cidade, no Largo do Ambiente, nas proximidades do Hotel InterContinental, local que acolhe a cimeira. O mesmo acontece com o Bairro do Miramar.

O Largo da Independência, ex- 1.º de Maio, também voltou a estar iluminado, assim como o Largo da Sagrada Família e arredores.

Em frente ao Cemitério do Alto das Cruzes, no Miramar, há duas semanas que o cenário mudou por completo, os jardins foram reabilitados e os passeios pintados, tal como aconteceu em outros pontos da zona baixa.

Marcos Zeferino, um transeunte que o Novo Jornal encontrou no Largo do Ambiente, e que não sabia da cimeira da CPLP, disse que desconfiou que algo devia estar a ocorrer em Luanda, em função do lixo, que ainda fazia morada em alguns pontos do Largo do Ambiente, ter sido removido e as árvores podadas.

Na zona do 1.º de Maio, dois cidadãos disseram que estão surpresos por as palmeiras serem colocadas já crescidas.

"Isso é só para impressionar os visitantes da cimeira da CPLP e mais nada. Porque que não colocaram antes da cimeira?", questionaram.

Paulo Martins, funcionário público que se juntou à conversa, contou que viu, esta quinta-feira, vários homens de uma empresa a colocarem as palmeiras e a limparem a zona da Avenida Ho Chi Minh.

"Isso é só mesmo por conta da reunião dos presidentes dos países da CPLP que estão em Luanda. O nosso Governo gosta de vender falsa imagem do País", disse.

A cimeira decorre em Luanda desde segunda-feira, 12, mas o ponto alto será este sábado, 17, data que coincide com os 25 anos de existência da CPLP, será no sábado, dia em que vão reunir-se todos os Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), e também aquele em que Angola assume a presidência "pro tempore" da organização para o biénio 2021-2023.