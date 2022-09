A Polícia Nacional deteve um indivíduo de 46 anos envolvido no acidente de viação que vitimou mortalmente o terapeuta de medicina tradicional "Papá Kitoko", na madrugada de domingo para segunda-feira, no Zango 8000, em Luanda.

De acordo com o porta-voz do comando de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, em declarações ao Novo Jornal, depois do acidente ter acontecido, o acusado estava com alguns ferimentos e foi levado para um dos hospitais de Luanda, onde ficou durante algumas horas.

Após ter recebido alta, o envolvido foi detido de imediato pela PN e será responsabilizado criminalmente.

Foi na madrugada de segunda-feira, em Luanda, que morreu o presidente da Câmara Profissional dos Terapeutas da Medicina Tradicional de Angola, Kitoko Mayavangua, mais conhecido por "avô Kitoko", no distrito urbano do Zango IV.

"O Avô Kitoko - no início da carreira era conhecido por Papá Kitoko -, teve um acidente de viação na entrada do Zango IV, às 20:30, e às 21:00 foi socorrido para o Hospital do Zango. Como a situação era já difícil, foi enviado de ambulância para o Hospital Geral de Luanda. Infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer", contou ao Novo Jornal um dos familiares.

"Avô Kitoko" era o mas conhecido dos ervanários e médicos tradicionais em todo o País e notabilizou-se na década de 1990, através do seu centro de tratamento tradicional, onde acolhia, na cidade de Luanda, e até mesmo no Hospital Psiquiátrico de Luanda, pacientes com distúrbios mentais.