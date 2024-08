A Polícia Nacional anunciou a abertura de um processo para apurar o que verdadeiramente aconteceu na sexta-feira, num incidente em que um agente da (PN) alvejou uma cidadã de 34 anos, na rua da Dona Amália, no distrito urbano do Rangel, município de Luanda, e depois foi linchado pela população.

Segundo a PN, num comunicado divulgado após o incidente, a mulher insurgiu-se contra a patrulha da polícia que perseguia um marginal em fuga.

Ainda de acordo com as autoridades, houve uma rixa entre grupos no bairro e a patrulha policial da esquadra local foi accionada a intervir na confusão, detendo um dos envolvidos na rixa.

Quando colocado no carro patrulha, os familiares insurgiram-se contra os agentes policiais e o detido pôs-se em fuga.

Conta a polícia que os agentes intentaram uma perseguição apeada, mas os ânimos da população local alteraram-se, impedindo que os agentes tivessem acesso ao indivíduo foragido.

"Foi assim que a irmã do foragido se insurgiu contra o agente armado, que acidentalmente efectuou um disparo que atingiu mortalmente a mulher", expliica a PN..

Diante desse facto, conta a polícia, a população rodeou os agentes, tendo espancado gravemente um deles, que está hospitalizado e cujo estado de saúde inspira cuidados.

O Novo Jornal apurou que no acto da remoção do corpo da mulher houve um grande confronto entre populares e a PN que resultou no ferimento de outros elementos.