Segundo apurou o Novo Jornal, os suspeitos foram detidos durante uma Operação policial denominada "Vistoria", ocorrida durante sete dias no município de Viana.

Segundo o director do gabinete de comunicação e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspector-chefe Nestor Goubel, os detidos estavam trajados com fardamento da Polícia Nacional e com a farda do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e abordavam motoristas, com particular realce para moto-taxistas a quem extorquiam dinheiro sob alegação destes terem cometido infracções.

"Os detidos são autores confessos e efectuavam as suas acções à luz do dia na zona do Calumbo", disse o oficial, acrescentando que em breve os detidos serão presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

O responsável pela comunicação da corporação em Luanda sublinhou que, no mesmo período, foram apreendidas 27 armas de fogo de diversos calibres e marcas.

"É uma situação preocupante devido ao número elevado de armas de fogo em posse de meliantes", apontou, salientando que a apreensão foi fruto de um trabalho exaustivo que o Comando Municipal de Viana está a levar a cabo que visa retirar todo tipo de armas de fogo aos indivíduos que estão ligados ao mundo de crime.

"Nós sabemos que muitas dessas armas estão ligadas a determinados crimes, sobretudo hediondos, e claro que na sequência daquele que é o trabalho operativo de busca e de informação policial de baixa visibilidade foi possível o desmantelamento e apreensão dessas armas", concluiu.