O Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) do Comando Provincial de Luanda tem no terreno uma campanha de sensibilização. O objectivo, segundo a Polícia Nacional, é reduzir a sinistralidade rodoviária na capital do País, onde, durante o primeiro trimestre deste ano, foram registados 651 acidentes de viação, que resultaram em 235 mortos e 570 feridos. Os automobilistas que que não cederem prioridade aos peões nas passadeiras, avisa a PN, vão ser multados, e coima varia entre os 23 mil e os 118 mil kwanzas.

De acordo com o Chefe de Departamento de Trânsito e Operações do Comando Provincial de Luanda, Intendente Manuel Salázio, na página oficial da Polícia Nacional no facebook, "a iniciativa visa contrapor o "elevado número de atropelamentos mortais e acidentes rodoviários que tendem a aumentar dia-pós-dia".

O excesso de velocidade, as manobras perigosas, travessia em locais proibidos e o consumo de álcool durante a condução estão entre as principais causas dos acidentes, diz a PN, que avança que os moto-taxistas estiveram envolvidos na maior parte dos acidentes, pelo facto "de muitos não conhecerem o Código de Estrada, uma situação que continua a preocupar as autoridades policiais e governamentais".

Os automobilistas e moto-taxistas têm sido sensibilizados no sentido de respeitarem o Código de Estrada, usarem capacete, bem como evitarem o consumo de álcool antes ou durante a condução e cederem prioridade aos peões nas passadeiras.

Também os cidadãos que ignoram a zona de proibição de travessia estão a ser sensibilizados para atravessar nas passadeiras, pois, diz a PN, os automobilistas que não cedem prioridade aos peões nas passadeiras serão multados com valores entre os 23 mil e os 118 mil kwanzas.

"O pagamento da multa deve ser feito no prazo de 15 dias, nos Serviços de Viação e Trânsito ou na Unidade de Trânsito. Se a multa não for paga dentro do prazo estipulado por lei, o processo é encaminhado para o Tribunal", informou o Oficial na página de Facebook.