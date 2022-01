O programa de Privatizações (ProPriv) do Executivo de João Lourenço rendeu, entre 2019 e 2021, perto de 850 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 1,47 mil milhões de dólares norte-americanos, avançou o secretário de Estado das Finanças.

Ottoniel dos Santos explicou, num balanço sobre este processo feito na quarta-feira, que esta verba resulta de acções diversas que estão à guarda da Sonangol, 396 mil milhões kz, e entre o que foi pago à petrolífera nacional e entregas directas ao Estado, somam 72 mil milhões kz.

O remanescente, perto de 380 mil milhões kz são referentes a verbas devidas ao Estado no âmbito dos concursos abertos, divididos por pagamentos de activos diferidos no tempo e a opções de compra na área do têxtil.

Segundo revelou o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, para este ano, logo no primeiro trimestre, está prevista a alienação de 15 activos, incluindo o Banco Angolano de Investimento (BAI) e a seguradora ENSA.

Nâo foi avançada qualquer data para o início da privatização da TAAG e da Sonangol.