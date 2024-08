Procurador que disparou contra cidadão na via pública, depois de se recusar a pagar um retrovisor de 1.500 kz, conhece a sentença no dia 5 de Setembro

A câmara criminal do Tribunal Supremo (TS) agendou para o próximo dia 5 de Setembro a leitura da sentença do antigo procurador adjunto da República no Cazengo, província do kwanza-Norte, que em 2019 disparou contra um cidadão na via pública, depois de se envolver uma discussão por se recusar a pagar 1500 kz por um retrovisor de uma motorizada que a esposa havia partido acidentalmente, durante uma inversão de marcha.