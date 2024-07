O Serviço de Investigação Criminal (SIC) e o Serviço de Migração Estrangeiro (SME) detiveram, no município de Namacunde, na região de Santa Clara, na província do Cunene, quatro cidadãos da Etiópia que tentaram entrar na República da Namíbia de forma fraudulenta, soube o Novo Jornal.

Segundo o SIC, os emigrantes são provenientes da cidade de Addis Abeba e chegaram a Luanda no passado dia 28 de Junho, onde obtiveram os vistos de turismo e negócio no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

No dia seguinte, isto no dia 29, seguiram viagem por estrada até à cidade do Lubango, na província da Huila, onde seguiram para a povoação de Santa-Clara, concretamente para o posto de abastecimento da Pumangol, auxiliados por um cidadão nacional, em troca de 100 mil kwanzas.

Após serem interceptados pelas autoridades migratórias, os cidadãos confessaram que pretendiam imigrar para o território namibiano, com o intuito de atingir a África do Sul.

Fontes do Novo Jornal junto do SIC no Cunene asseguram que tem crescido o número de imigrantes do Oeste africano a tentarem entrar na África do Sul através da fronteira angolana de Santa-Clara.