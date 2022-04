A Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL) queixa-se de um prejuízo de quatro milhões de kwanzas, só na semana passada, com o roubo e vandalização de contentores nos municípios de Luanda e Cazenga.

Segundo um comunicado de imprensa da ELISAL, no distrito urbano da Maianga, no município de Luanda, foram roubados seis contentores, ao passo que na Deolinda Rodrigues, no Cazenga, foi queimada uma bateria de três contentores.

"Outros contentores foram roubados no distrito urbano da Ingombota", diz o comunicado.

Esta tem sido, segundo a ELISAL, sido uma prática recorrente, "o que tem criado transtornos ao trabalho da empresa, que avisa que o vandalismo prejudica igualmente os munícipes da zona, que ficam sem contentores onde depositar os resíduos sólidos.

"Quando isso acontece acabam por depositar no chão e, muito antes da ELISAL chegar para recolher ou colocar outro contentor, os resíduos espalham-se pelas casas, por intermédio dos cães, crianças ou mesmo o vento e torna-se num autentico vector de doenças", destaca o comunicado.

Sobre a queima de contentores, a ELISAL declara que muitas vezes acontece por negligência: as pessoas que utilizam carvão nas suas casas e não só atiram as cinzas para o contentor sem terem o cuidado de verificar se estão completamente apagadas e acabam por queimar os contentores. E apela à população para não enveredar por estas práticas.

"A população deve, igualmente, denunciar os vizinhos ou qualquer outra pessoa que não tenha o uniforme da ELISAL e esteja a movimentar um contentor de um lado para o outro, devendo recorrer à unidade policial mais próxima", apela.

"Vamos continuar a trabalhar em parceria com as administrações para sensibilizar os munícipes sobre os cuidados com os resíduos, forma de conservação, horários de depósito e a não vandalizarem um bem que é de utilidade pública", refere a ELISAL.