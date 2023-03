Sete toneladas de marfim de elefantes angolanos foram parar ao Vietname num contentor que deveria ter amendoins

As autoridades vietnamitas interceptaram sete toneladas de marfim de elefantes provenientes de Angola. O marfim foi encontrado pela alfândega no porto de Haiphong, num contentor que, de acordo com o diário de bordo oficial, deveria estar carregado de amendoins.