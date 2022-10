O Serviço de Investigação Criminal (SIC) alerta para a existência de tentativas de burla e extorsão online, com recurso a símbolos da Intepol.

Em comunicado enviado às redacções o SIC, que informa que várias pessoas estão a receber mensagens nas redes sociais com uma suposta convocatória de uma "acção criminosa", pede à população para estar atenta a possíveis tentativas de burla.

O porta-voz do SIC, Manuel Hlaiwa, informa que os supostos autores destas práticas estão a fazer o uso do logótipo da Interpol (OIPC- Organização Internacional de Polícia Criminal) e da Organização das Nações Unidas (ONU), que, lembra, não é um órgão com funções de polícia e não notifica ninguém

O SIC assegura ainda que as mensagens enviadas são uma tentativa de "phishing" (técnica de fraude online para aceder de forma ilegítima a senhas de banco e outras informações pessoais), e de "scamming" (esquema enganoso de tentativa de burla e extorsão online).

O porta-voz explica que "a Interpol não notifica nenhum cidadão nacional ou estrangeiro residente em Angola de forma directa, que o acto de notificação em Angola deve ser feito através do Gabinete Nacional da Interpol de Angola (GNI) e pela Direcção Geral do Serviço de Investigação Criminal".

Manuel Halaiwa acrescenta que, "mediante a existência de um processo registado na PGR e no SIC, e se a notificação decorrer da existência de um alerta, a convocatória deverá ser assinada pelo director do respectivo gabinete".

A direcção do SIC esclarece que "toda as informações que estão a circular nas redes sociais sobre a Interpol são falsas e são uma tentativa de fraude por internet".

O SIC aconselha a população no sentido de não seguir as instruções contidas no mail fraudulento, muito menos clicar nos links ou endereços e anexos. Aconselha igualmente a população a não responder ao mail e bloquear imediatamente o remetente.