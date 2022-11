O Serviço de Investigação Criminal (SIC) apreendeu 26 residências, duas quintas, terrenos e quatro viaturas pertencentes à empresa Xtagiarious Finance Lda, do arguido Edson Caetano de Oliveira, no Zango, município de Viana.

De acordo como o SIC, a apreensão ocorreu esta quarta-feira, 16, no distrito do Zango, no âmbito do processo-criminal em curso, em que é arguido Edson Caetano de Oliveira, proprietário da empresa.

Mediante mandados de revista, busca e apreensão, foram apreendidas 26 residências, do tipo T3 e T2, sendo 18 inacabadas, no projecto Cajueiro, Zango 4, bem como uma clínica e duas lojas, no Zango 3

Foram igualmente apreendidas duas quintas, sendo uma no Kikuxi e outra na comuna do Calumbo, quatro terrenos de grandes dimensões, no Zango 3, 4 e 5, bem como quatro viaturas: um Range Rover, um BMW e dois de marca Nissan.

O SIC esclarece ainda que, depois da detenção do arguido, no dia 5 de Outubro de 2022, por recebimento de valores estimados até ao momento em mais de 5 mil milhões de Kwanzas, a mais de 3.000 cidadãos, esta acção de apreensão resulta do despacho do Ministério Público que surge da necessidade de se apreender todos os bens afectos ao arguido, que foram adquiridos com dinheiro de práticas ilícitas.

O SIC assegura também que diligências estão a ser feitas para determinar a existência de mais bens desta acção criminosa.