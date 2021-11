Oito pessoas foram detidas por associação criminosa, furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo do tipo Kalashinikov, revelou hoje ao Novo Jornal o Serviço de Investigação Criminal (SIC) dando conta que grupo organizado, de cariz nacional, lesou recentemente o banco Caixa Geral Angola com desfalque de mais de 45 milhões de Kwanzas.

No grupo dos detidos, em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, consta uma mulher, de 48 anos, , proprietária das viaturas que serviam de apoio para os assaltos, e o seu irmão menor.

Segundo apurou o Novo Jornal, o SIC-Luanda desmantelou duas associações criminosas e a cidadã, referenciada nos autos, deu apoio às duas redes criminosas, sendo uma com sete e outra com oito elementos. Todos tinham o mesmo modus operandi.

A detenção dos 15 elementos ocorreu em períodos diferentes: os sete elementos foram detidos no dia 7 de Outubro, já a rede criminosa composta por oito elementos foi desmantelada no dia 6 de Novembro.

"Durante uma tentativa falhada de assalto à agência do Banco Internacional de Comércio (BIC), no município da Ambaca, província do Kwanza-Norte, foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola, modelo Star com sete munições", avançou ao Novo Jornal, o superintendente-chefe Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC-Luanda.

"Após o assalto da agência bancária do banco Caixa Geral Angola, de onde os criminosos saquearam 45.800 milhões Kwanzas, os elementos envolvidos neste caso foram gratificados com 650 e 700 mil Kwanzas pela participação nesta acção delituosa", descreveu Fernando de Carvalho ao Novo Jornal.

O responsável referiu que durante a detenção dos acusados os operacionais do SIC-Luanda apreenderam, em posse dos marginais, quatro viaturas e uma pistola que serviam como meios de apoio às acções delituosas.