O Serviço de Investigação Criminal (SIC) explicou hoje, 14, ao Novo Jornal, que Valkeny Tito, filho do deputado independente Lindo Bernardo Tito, não foi raptado, esclarecendo que ocorreu um crime de oportunidade na tarde deste Sábado, 12, na via pública, no município de Belas, distrito do Kifica, em Luanda.

O parlamentar independente publicou na sua página do Facebook uma informação de agradecimento ao Presidente da República, João Lourenço, "pelo conforto e a solidariedade manifestadas, na sua própria pessoa, através do contacto telefónico, pelo momento difícil vivido durante o rapto do meu filho Valkeny Tito, por elementos desconhecidos".

Face a esta situação, o Novo Jornal contactou o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, que explicou que o filho do deputado não foi raptado, mais foi vítima de um crime de oportunidade.

"Eles viram a vítima bem trajada e com uma viatura topo de gama, e, no momento da abordagem, os assaltantes imobilizaram o jovem com arma de fogo e meteram-no dentro do carro e andaram com ele em diversos pontos do Benfica e Talatona", conta, salientando que o objectivo dos assaltos era roubo de valores monetário.

"Foram em alguns multicaixa pediram-lhe o código do cartão e efectuaram o levantamento de certos valores monetários, receberam os telemóveis fios e mascote de ouro e depois largaram-no noutro ponto", descreveu Manuel Halaiwa em declarações ao Novo Jornal.

O responsável adiantou ainda que as autoridades já desencadearam diligências para localizar e capturar os elementos envolvidos neste crime.