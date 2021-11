O Serviço de Investigação Criminal (SIC) incinerou elevadas quantidades de drogas - cocaína, crack e liamba -, no aterro sanitário do município do Cazenga, em Luanda.

As quantidades não reveladas de cocaína, crack e liamba, incineradas na manha desta segunda-feira, 29, no município do Cazenga, foram apreendidas na sequência de várias operações realizadas, envolvendo vários processos-crime, adiantou ao Novo Jornal o director de comunicação do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

A operação da queima foi feita na presença de um dos magistrados do Ministério Público (MP) junto do SIC, no âmbito da fiscalização da legalidade, e dos directores dos Departamentos de Combate ao Narcotráfico (DCN), Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, bem como, peritos do Laboratório Central de Criminalística (LCC) e representantes da Administração Municipal de Viana.