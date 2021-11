SIC deteve cinco funcionários do gabinete de fortalecimento do sistema de saúde por roubo continuado

Três homens e duas mulheres foram detidos, em Luanda, no município de Talatona, acusados da prática de crime de roubo qualificado no interior do Projecto de Fortalecimento de Saúde, informou esta quinta-feira o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC). Trata-se de funcionários no escritório ligado ao Ministério da Saúde.